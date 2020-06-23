Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний 23 июня принял участие во встрече Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко.



Фото: Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, представители конфессий и религиозных организаций поделились с министром и главой Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести, видением дальнейшего развития церковно-государственных отношений и озвучили свои вопросы.



Митрополит Антоний поздравил министра культуры, а также главу Госслужбы этнополитики и свободы совести с назначением и выразил надежду, что «будет снята конфликтность и исправлены ошибки, которые были допущены предшественниками».



Владыка указал на необходимость совместно работать над примирением и объединением общества.



«Никто из нас не является врагом для Украины, и никого из нас не надо искусственно делать врагом для нашей Родины, ни по конфессиональной принадлежности, ни по языку общения и других различиях. Мы - все украинцы. Кстати, это тезис Президента Владимира Зеленского, который он неоднократно озвучивал во многих своих официальных выступлениях, начиная с речи на своей инаугурации год назад», - напомнил митрополит Антоний.



Он пожелал министру культуры, чтобы его деятельность «в таких важных и чувствительных сферах жизни нашего государства как культурная, гуманитарная, религиозная, информационная - была направлена на объединение страны, на примирение, а не на разъединение и противопоставление одних украинцев другим, чем, к сожалению, занималась предыдущая власть. На наш взгляд, это был не тот путь, по которому должна развиваться наша страна. Мы должны идти другим путем».



Митрополит Антоний рассказал о многочисленных случаях незаконной перерегистрации и захватах храмов УПЦ, блокировании со стороны Министерства культуры перерегистрации уставов религиозных общин, а также о противозаконных требованиях изменить название Украинской Православной Церкви.



«Принципу объединения прямо противоречат незаконные требования по изменению названия нашей Церкви, чем кое-кто хочет сделать врагами для собственной страны миллионы граждан, которые являются верующими нашей Украинской Православной Церкви. Это все ошибки, чтобы не сказать - сознательные действия, предыдущей власти, которые надо исправлять», - отметил владыка.



Митрополит Антоний от имени Украинской Православной Церкви выразил готовность содействовать государству в урегулировании конфликта на Донбассе.



«Мы готовы содействовать диалогу по возврату Донбасса, ведь наше духовенство там присутствует, пережило и продолжает переживать с местным населением все ужасы войны. Мы понимаем, что в этом деле много политики и даже геополитики. Мы не намерены участвовать в тех или иных политических процессах, но если государство рано или поздно почувствует, что настал момент приступить к реальному примирению, то Церковь могла бы присоединиться к этому богоугодному делу и могла бы подставить плечо нашему государству. Все, что мы можем сделать для мира, мы сделаем. Ведь это и является одной из миссий Церкви - примирять людей», - заявил митрополит Антоний.



По результатам встречи государственные служащие и религиозные деятели договорились взаимодействовать в сфере формирования и реализации государственной религиозной политики.