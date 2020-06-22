В Житомире 22 июня митрополит Никодим передал для нужд Второй городской больницы им. В. П. Павлусенко больницы медицинский прибор - монитор наблюдения за состоянием пациента EDAN iM70.

Фото: Житомирская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, монитор наблюдения стоимостью более 90 тыс грн был приобретен по инициативе митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима.

«Операционный монитор предназначен для контроля важных жизненных показателей пациента в реальном времени во время проведения хирургических операций. Прибор является многофункциональным и может работать в любое время суток и даже на вмонтированной аккумуляторной батарее в случае отключения электроэнергии», - сообщили в пресс-службе епархии.

Митрополит Никодим поздравил всех работников больницы с профессиональным праздником, отметил их мужество, выносливость и силу воли в нелегкое время борьбы против болезней, в том числе мировой пандемии.

Как сообщалось ранее, в День медика Украины, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны о здравии живых, а также панихиды по усопшим медицинским работникам.