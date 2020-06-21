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Полиция Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство после обнародованных публикаций в средствах массовой информации о том, что на борту самолета погибли 38 собак.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс «Киев-Торонто», на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания», — говорится в сообщении.

Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находились свыше 3 тонн груза, учитывая животных.

Дело открыли по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Правоохранители планируют провести все необходимые следственные действия, а также выяснить условия транспортировки животных и причины, которые могли бы привести к гибели щенков.
ForUm

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