Полиция Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство после обнародованных публикаций в средствах массовой информации о том, что на борту самолета погибли 38 собак.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс «Киев-Торонто», на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания», — говорится в сообщении.
Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находились свыше 3 тонн груза, учитывая животных.
Дело открыли по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Правоохранители планируют провести все необходимые следственные действия, а также выяснить условия транспортировки животных и причины, которые могли бы привести к гибели щенков.
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