также в разделеРелигия
На Черниговщине освятили новый храм УПЦ в честь Покрова Богородицы
Митрополит Иларион объяснил, почему общество не готово заменять паспорт QR-кодом 9
Элладская Церковь объявила траур по сгоревшей чудотворной иконе Богородицы 10
В РПЦ продолжают дискуссию по теме ЭКО и Церкви 17
Власти Черногории депортируют священников Сербской Церкви 18
В УПЦ предупреждают об аферисте, который выдает себя за монаха-целителя 28
Священник и верующие УПЦ преодолели 430 км за сутки в велопаломничестве из Почаева в Киев 29
В УПЦ объяснили, можно ли верить снам 9
Митрополит Антоний объяснил, как понять проявление Божьего Промысла в жизни 10
Активистка ПЦУ выложила в интернет пожелание смерти для УПЦ 35
Комитет ВР отклонил гендерные законопроекты 34
Зеленский допускает введение обязательной вакцинации против коронавируса 20
Священник УПЦ рассказал о пороках, которые могут скрываться за мнимой вежливостью 35
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения 12
Полиция задержала преступную группу, которая переправляла краденые иконы заграницу 12
В УПЦ собирают средства на восстановление храмов, пострадавших от пожаров на Черниговщине и Днепропетровщине 37
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев 19
В сети появился бесплатный онлайн-курс для церковных медиа 13

Во Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви призвали верующих усилить меры безопасности в связи с новыми случаями коронавируса.

Фото: Владимр-Волынский Успенский собор / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Владимир-Волынской епархии, соблюдать меры безопасности и инструкции МОЗ призвал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

«В некоторых районных центрах и населенных пунктах Владимир-Волынской епархии есть новые случаи распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С целью предотвращения распространения заболевания, благословляется сугубо усилить меры безопасности, соблюдая все инструкции Министерства здравоохранения», - сказано в обращении митрополита к священнослужителям и верующим.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги