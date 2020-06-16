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Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели открытие двух современных автовокзалов: в районе жилого массива «Теремки» (южный и западный направления) и в районе Харьковской площади (северное, восточное и юго-восточное направления). Об этом сообщили в коммунальной организации «Киевгенплан».

Такое решение принято для улучшения обслуживания пассажиров и перевозчиков междугородного автобусного сообщения, а также, что очень важно в условиях перегруженного городского трафика, чтобы исключить движение междугородных автобусов по улицам города.

Кроме того, намечено строительство еще трех новых автостанций - «Новобеличи», «Троещина» и «Лесничество», а также реконструкция двух существующих автостанций «Дарница» и «Полесье». В то же время предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, автостанций «Подол», «Южная» и «Дачная».

Материалы проекта нового Генплана размещены для ознакомления на сайте разработчика (КО «Киевгенплан») по ссылке: http://kyivgenplan.grad.gov.ua/.

Киевляне могут еще до общественных слушаний, которые состоятся после окончания ограничительных мер, изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу:

[email protected]

А также на почтовый адрес: 01001,  Киев, ул. Крещатик, 32.
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