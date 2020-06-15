также в разделеРелигия
На Черниговщине и Полтавщине освящены новые храмы УПЦ 24
Митрополит Антоний рассказал, что важно сделать в Петров пост 9
В РПЦ поддержали позицию президента Польши по защите христианских ценностей 11
В Черногории задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов 9
В ПЦУ ушли от оценки намерения турецких властей превратить Святую Софию в мечеть 17
Патриарх Кирилл подарил главному храму армии древнюю икону, которая помогла в битве под Полтавой 24
В УПЦ рассказали, что необходимо сделать после Причастия 12
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем особенность святости 11
В Ровно молебны о больных детях священники проводят под окнами больницы 35
В Сербской Церкви считают, что власти Черногории превзошли коммунистическую идеологию 36
Верующие УПЦ из Киева собрали помощь погорельцам Житомирщины 16
В Киево-Печерской лавре почтили память Агапита Печерского 23
В Ковеле построят церковь УПЦ при роддоме и детской поликлинике 17
На Волыни верующие отметили годовщину освещения своего храма, высадив яблочный сад 22
В Запорожской епархии УПЦ призвали сдать кровь для больных лейкозом детей 20
На Запорожье казаки Веселовского куреня почтили память предков 20
В Совете Церквей объяснили, почему ратификация Стамбульской конвенции недопустима 30
Митрополит Антоний объяснил, почему спор – бессмысленное занятие 17

В Украинской Православной Церкви рассказали, может ли представитель другой конфессии быть крестным ребенку и как общаться с родственниками, которые не являются православными.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал архимандрит Феодосий (Марченко).

«Если человек переходит в другую конфессию, он, по сути, отрекается от той веры, в которой был крещён. Поэтому, как он может быть крестным православному ребенку? Веры разные. Ведь не в православии же он его будет воспитывать! По сути, это профанация самого Таинства Крещения. Потому что крёстный является неким залогом правильного (православного) духовного возрастания человека, но никак не еретического или раскольнического», - напомнил архимандрит Феодосий.

По его словам, данные аргументы не должны быть обидными для человека, но необходимо уважать «позицию православных так, как и они уважают другого человека, хоть и могут быть крайне не согласны с его переходом в другую конфессию».

 «Сама жизнь покажет, какой должна быть дистанция, но резко прерывать общение не стоит или стоит только в самых крайних ситуациях, когда оно будет больше вредить, чем приносить обоюдную пользу. Здесь возможны разные варианты, от крайнего неприятия веры друг друга, вплоть до стирания допустимых границ, когда взгляды инославной сестры могут негативно влиять на собственное православное мировоззрение и колебать членов семьи в их вере», - отметил архимандрит Феодосий.

Он объяснил, что в таких ситуациях важно не доказывать правоту своей веры, а проявить любовь.

«Православие лучше всего не доказывать, а показывать и являть. А это самая лучшая форма проповеди в таких деликатных ситуациях», - заключил наместник Благовещенского мужского монастыря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги