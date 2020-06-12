также в разделеМир
В Эстонии оставшихся без работы из-за COVID-19 направят на сбор клубники 15
Беларусь впервые в истории получила американскую нефть 23
В ВОЗ опровергли заявление о «редкости» передачи COVID-19 бессимптомными носителями 32
ЕС начнет открывать границы для туристов с 1 июля 18
Президент Хорватии упрекнул Орбана в территориальных претензиях 23
Еврокомиссия будет рекомендовать начать открытие внешних границ ЕС с 1 июля 23
В ЕС назвали РФ и Китай главными дезинформаторами о COVID-19 29
В США похоронили Джорджа Флойда 18
Венецианская комиссия даст оценку путинским поправкам в конституцию РФ 49
Румыния впервые обозначила РФ как враждебное государство 30
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 22
В мире от коронавируса умерли 406 тысяч человек 13
Для экс-полицейского, задушившего Флойда, назначили залог в $1 миллион 32
В США подростку, убиравшему улицы после протестов, подарили авто 52
Полиция применила слезоточивый газ и водометы во время протеста в Риме 23
В Нью-Йорке отменили комендантский час 23
Сергей Скрипаль с дочкой покинули Британию 46
NASA построит жилой модуль для космонавтов 62

Первая волна заражений коронавирусом прошла пик во всех государствах ЕС, кроме Польши и Швеции.

Таковы данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Последний отчет ECDC, который охватывает период с 31 декабря по 9 июня, указывает на то, что в европейских странах благодаря ограничениям удалось снизить уровень инфекции на 80% по сравнению с пиком пандемии.

В среднем по странам ЕС, Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и Великобритании он пришелся на 9 апреля.

Однако не везде ситуация одинаковая, и в двух государствах число случаев в 14-дневном выражении все время растет.

«Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции», - говорится в обновленной оценке рисков COVID-19 для ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна и Соединенного Королевства.

В документе ECDC указывается, что заболеваемость COVID-19 в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. В случае Швеции эксперты ЕС подчеркивают, что объяснением может быть увеличение количества проведенных тестов.

С начала года по 9 июня в ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне и Великобритании было зарегистрировано 1,44 млн заражений, 169 тысяч человек умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги