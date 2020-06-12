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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Марьинки враг трижды в течение суток обстреливал опорные пункты Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в вечернее время агрессор открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новомихайловки. Рядом с населенным пунктом Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм. Неподалеку Новотроицкого российские оккупанты нарушили режим прекращения огня с ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Чермалыка обстреляли из снайперского оружия. Против защитников Павлополя агрессор применил БПЛА для сброса гранатометного выстрела и минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Наши военнослужащие решительно применяли дежурные огневые средства.  

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Орехово вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Хутора Вольного враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. По нашим позициям вблизи Крымского агрессор применил вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на подступах к Новоалександровке и Луганскому российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник – боевое травмирование.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие  ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восемь ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты недалеко от населенного пункта Луганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по нашим защитникам у Верхнеторецкого агрессор применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
ForUm

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