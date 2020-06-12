С помощью хорошей швейной машинки можно не просто выполнить качественный ровный стежок по любой ткани, но сделать это в разы быстрее, чем руками. Красивая эргономичная и производительная машинка для шитья – отличная помощница для любой хозяйки. Даже если обладательница современной модели швейной машины никогда не дружила с иголкой и ниткой, очень скоро можно научиться выполнять сложнейшие приёмы – обмётывать края, обрабатывать петли и даже размещать роскошные вышивки на наволочках, рубашках и куртках.

Какую модель выбрать?

Лучшие швейные машины производят в США, Японии и Европе (Германия, Швейцария). Заметили в каталоге интернет-магазина Janome такую модель – можете не сомневаться: изделие покажет себя в эксплуатации наилучшим образом.

Для домашних работ будет достаточно бюджетной электромеханической модели. Если нужно подрубить штору или новые брюки, сшить детский костюмчик, домашнее платье, вам вполне хватит бытового устройства с пятнадцатью основными функциями и десятью швами.

Если вы шьете на дому постоянно, лучше брать тяжёлую модель и мощным двигателем, которому не страшны даже самые толстые ткани. Лучше иметь в своём распоряжении аппарат, умеющий делать 20 швов разной геометрии.

Для тех, у кого шитье – это не просто домашний труд, но любимое хобби, оптимально подойдет электронная машинка, умеющая строчить сотни разнообразных стежков.

Для профессионалов, которые с помощью швейного дела зарабатывают себе на жизнь, нужна машинка на базе процессора. Такие модели отслеживают все рабочие параметры, вышивают десятью цветами по программе, умеют строчить десятки декоративных швов.

Понятно, что чем шире функционал, тем дороже изделие, поэтому выбирайте такой набор функций, который будет реально востребован на практике, чтобы не переплачивать.

На что обратить внимание

Абсолютно всё умеют только промышленные модели, но ряд полезных вспомогательных функций есть даже у бюджетных машин.