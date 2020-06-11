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Правительство Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 рекомендовало отказаться поездок в, Украину, Беларусь, РФ и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза до конца лета, сообщает DW.

Согласно решению, принятому кабинетом в Берлине в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

В принятом правительством решении отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

Предостережения Берлина распространялись на 200 стран

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) впервые выпустил предостережение от поездок за границу 17 мая. Оно распространялось на поездки во все почти 200 стран мира, что стало беспрецедентным шагом. До этого времени МИД ФРГ выпускал соответствующие предостережения лишь в отдельных случаях в случае угрозы для жизни и здоровья граждан.

На минувшей неделе правительство ФРГ отменило предостережение в отношении 31 европейской страны, в том числе 26 стран ЕС, Великобритании, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Для 29 из этих государств предостережение отменяется с 15 июня, а для Испании и Норвегии – позднее, поскольку в этих странах все еще действуют ограничения на въезд.

 
ForUm

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