За прошедшие сутки, 10 июня, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по нашим защитникам неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Вольным российские наемники четыре раза обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность.

По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.