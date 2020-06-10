Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.

В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора.

На днях правоохранители прекратили в Днепропетровской попытку контрабанды в Украину российских военных деталей на более 2,5 миллиона гривен. Прошли обыски в офисах подконтрольных дельцам фирмах в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по месту жительства участников сделки и их транспортных средствах. Изъята цифровая и вычислительная техника, бухгалтерская отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничества злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе. Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области.