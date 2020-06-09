В ежегодном рейтинге городов по стоимости жизни Киев поднялся с 150 места, и в этом году занял 106 место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Mercer 2020, сообщает 112 Украина.

«Ежегодное исследование стоимости жизни Mercer является одним из наиболее признанных и исчерпывающих в своем роде, включая более 400 городов», - указано в сообщении.

Согласно рейтингу, в 2020 году столица Украины – Киев, занимает 106 место (в 2019- 150 место). 106-ю позицию Киев делит с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Москва заняла 21 строку рейтинга (в 2019- 27 место), Варшава 169 (в 2019- 173 место), Минск – 194 (в 2019- 198 место).

Возглавляет рейтинг второй год подряд Гонконг. В пятерку лучших городов также попали Ашгабат (Туркменистан), Токио (Япония), Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур).

Наихудшим городом второй год подряд остается Тунис (Тунисская Республика).

Консалтинговая компания Mercer ежегодно публикует рейтинг городов по уровню жизни. Это делается по заказу правительств и руководителей крупных компаний, регулярно отправляющих своих сотрудников в зарубежные командировки. Рейтинг оценивает условия работы экспатов в разных странах и устанавливает для них справедливый уровень компенсаций. Рейтинг Mercer публикуется с 2007 года.

Напомним, согласно рейтингу Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist, Киев за год поднялся на 22 позиции (до 86-го места из 130 городов, где первое место - самый дорогой город). Отмечается, что Киев стал одним из самых быстрорастущих в цене городов за 2019-й год.