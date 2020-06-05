В Троицкую родительскую субботу мы вспоминаем не только наших родных, но и всех людей, которые жили на земле.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал первый проректор Киевских духовных школ протоиерей Сергей Ющик.

«Господь неоднократно через слова Священного Писания замечает, что Он не есть Бог мертвых, но Бог живых. Перед Богом все живы. Единственное, что апостол Павел отмечает, что человеку принадлежит один раз умереть, а потом суд, для того чтобы дать ответ, что сделал в своем теле живя - или доброго, или злого. В надежде на тот конечный Суд, который иногда в Священном Писании называется Страшным Судом, мы надеемся на милость Господа и поэтому совершаем наши молитвы за упокой», - объяснил священник.

По его словам, на Троицу в храмах совершается особое богослужение за всех умерших.

«Очень особый канон богослужебного дня, поскольку он как раз и фактически перечисляет всех тех людей, за кого совершается молитва. Очень хорошо, когда есть родные и близкие, помянут своих дедов, прадедов, родителей, братьев, сестер, которые уже упокоились. Но есть тысячи миллионов людей, которые умирают в результате определенных сложных жизненных обстоятельствах и различных катастроф», - отметил протоиерей Сергей Ющик.

Он напомнил, что в день Святой Троицы важно вспомнить своих родных, тех, кому мы обязаны своей верой.

«Праздник Троицы называют днем рождения Православной Церкви. Так вот, даже чисто по обычаю человеческих традиций мы знаем, что когда у человека день рождения, он обязательно вспоминает своих родителей. Так вот, в канун Святой Живоначальной Троицы, день рождения нашей Церкви, мы обязательно должны вспомнить тех, кому мы обязаны нашей верой. Ведь каждый из нас был такой маленький эпизод жизни, когда еще будучи маленьким ребенком, лежа в теплой постельке мы видели, что дедушка и бабушка, или папа и мама стояли в уголке у иконы и читали молитву», - рассказал священник.

Он также призвал к особой молитве за погибших.

«Особая наша молитва за тех, кто не успел дожить - чья жизнь прервалась в результате определенных обстоятельств. Если говорить о настоящем - особая молитва за солдат, за тех людей, которые невинно погибли на поле боя, особая молитва за тех, кто погиб в автокатастрофах, возможно в определенных сложных обстоятельствах, пожара или на работе», - сказал клирик УПЦ.

По его словам, общая церковная молитва в эти дни служит примером будущим поколениям.

«Наша молитва окутывает всех тех, кто не успел прожить свою жизнь и сказать: «Господи, спасибо» и «Господи, прости». На этом и базируется наша молитва за упокой - только на одном - на любви. Потому что рано или поздно мы также станем перед Богом и будем рады тем, что своим примером научили наших детей, внуков (у кого они есть), правнуков (кто дождался), для того чтобы и они, помня наш пример жизни, помолились за нас и попросили милости Божией, Царства Небесного и избавления от наших грехов перед Богом», - заключил священник.