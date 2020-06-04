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В Запорожье духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви организовали бесплатный проезд для медиков на работу и обратно.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на hramzp.ua, в Запорожской епархии поблагодарили участников благотворительной акции и призвали всех неравнодушных владельцев транспорта присоединиться к инициативе.

 «Медицинский работник, прибывший в нужный момент на место работы не просто «ставит галочку», но помогает больному. Кроме широко распространяемого в СМИ коронавируса люди обращаются за медицинской помощью от многих других заболеваний. И если заболевший человек придёт в больницу, но там не будет медперсонала, который должен и может оказать ему помощь, поскольку не в силах добраться до своего места работы, то в чем смысл медучреждений?», - отметили на сайте епархии.

Как сообщалось ранее, запорожский митрополит объяснил свою позицию относительно споров по поводу возможности передачи коронавируса через Причастие.
ForUm

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