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В рамках рабочей поездки в Хмельницкую область президент Украины Владимир Зеленский внепланово посетил одно из общежитий Хмельницкого национального университета, где по состоянию на начало года обучалось свыше 7,5 тыс. человек.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Всего учреждение высшего образования имеет пять общежитий, рассчитанных на 2500 мест.

Зеленский лично проверил, в каких условиях проживают студенты. В частности, осмотрел кухню, жилые и душевые комнаты, а также тренажерный зал, который студенты отремонтировали сами.

После встречи с руководителями учреждений высшего образование 2 июня президент решил включить строительство и ремонт общежитий в программу «Большая стройка» для обеспечения комфортных условий проживания студентов.

«Это неплохое общежитие, по сравнению с теми, которые я видел. Видно, что жители содержат его в порядке. Нам нужна программа создания современных качественных общежитий по всей стране», - сказал Зеленский.
ForUm

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