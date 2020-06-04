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Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит в рамках мониторинга нарушения председателем СБУ Иваном Баканов запрета совмещать должности. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Центра противодействия коррупции.

Недавно журналисты-расследователи программы «Схемы» узнали, что Баканов якобы является директором испанской фирмы. Компания приостановила деятельность из-за проблем с испанским налоговым законодательством. Однако фирма не ликвидирована, а в испанских реестрах Баканов до сих пор учитывается как ее руководитель.

Согласно антикоррупционному законодательству Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.

Там ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановвы и предоставят соответствующую оценку соблюдения им требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

Напомним, это не единственная проверка Баканова Нацагентством. Ранее во время празднования дня рождения депутата и бизнесмена Игоря Суркиса Баканов, как и все остальные гости, получил подарок: кожаную фоторамку, которая может стоить 540 евро и книгу.

Однако по закону должностные лица не могут получать подарок стоимостью выше прожиточного минимума (2000 грн).
ForUm

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