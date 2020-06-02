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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для разблокирования дальнейшего взаимного освобождения удерживаемых лиц представители Международного Комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, которые незаконно удерживаются в ОРДЛО, а также в Крыму и РФ. Об этом он заявил в рамках рабочего визита в Германию на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Геккером, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже для разблокировки возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле «все определенные на всех определенных» успешно проведены после Парижского саммита лидеров государств - участников «нормандского формата», - это положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы. Но, по словам руководителя Офиса президента, для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители Международного Комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, которые незаконно удерживаются в ОРДЛО, а также в Крыму и РФ.

Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

Собеседники обсудили сотрудничество Украины с Европейским Союзом.

Украинская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля, отметил Ермак.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Украина передала боевикам 14 человек.
ForUm

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