Завтра центр циклона и в дальнейшем будет находиться над западной частью Украины. Дожди охватят большинство областей, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м/с», - написала она в Facebook.

3 июня ночью еще будет холодно, + 5 + 9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов.

Завтра днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области – + 17 + 23 градуса.

Холоднее всего будет в западных областях, + 11 + 14 градусов.

На остальной нашей территории + 13 + 19 градусов.

В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, + 6 + 8 градусов, днем ​​в среду потеплеет до +17 градусов.

Существенное потепление ожидается с 5-го июня.