также в разделеОбщество
СБУ: «Торговцы» госдолжностями хвастались связями с руководством ВР 7
Ляшко: После 22 июня адаптивный карантин могут изменить 10
Идеолога «Сумской народной республики» будут судить заочно 11
В КСУ обжаловали закон об амнистии участников Майдана 29
Кинотеатры и санатории начнут открывать с 10 июня 12
СБУ разоблачила вмешательство в электронную систему Госгеокадастра 12
Пассажиров в поездах «Интерсити+» продолжит кормить «Вог Кафе» 15
Стрельба в Броварах: Задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом 29
Главы МИД «нормандского» формата проведут очередную встречу 16
Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на 2 недели 10
В Минздраве заверили, что не скрывают данные о смертности от COVID-19 17
У ГБР появились вопросы к одному из руководителей тернопольской полиции 23
Второй день работы камер видеофиксации: в Украине резко сократилось число нарушений 29
Кулеба: Мы не будем помогать России решать проблему с водой в Крыму 71
В мире возмущены нападением на офис ОПЗЖ в Киеве 30
В Мариуполе задержали боевика из «группы Безлера» 27
СМИ опубликовали документы об офшорах на Багамах: почти 60 фирм – украинские 73
Мошенники пытались за $1 миллион продать должность главы Харьковской ОГА 94

Завтра центр циклона и в дальнейшем будет находиться над западной частью Украины. Дожди охватят большинство областей, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м/с», - написала она в Facebook.

3 июня ночью еще будет холодно, + 5 + 9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов.

Завтра днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области –  + 17 + 23 градуса.

Холоднее всего будет в западных областях, + 11 + 14 градусов.

На остальной нашей территории + 13 + 19 градусов.

В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, + 6 + 8 градусов, днем ​​в среду потеплеет до +17 градусов.

Существенное потепление ожидается с 5-го июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
7
Теги