Космический корабль Crew Dragon, который построила компания SpaceX Илона Маска, 30 мая успешно отправился в космос с Космического центра имени Кеннеди, штат Флорида. Впервые в истории астронавты в космос полетели на корабле, построенном частном компанией.

Crew Dragon был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Ее уникальность в том, что в случае сохранения ее первой ступени после посадки на Землю она может использоваться повторно. Во время нынешней миссии первая ступень успешно села на морскую платформу.

Экипаж Crew Dragon состоит из двух опытных американских астронавтов: 49-летнего Роберта Бенкен и 53-летнего Дугласа Херли. На космическом корабле они доберутся до Международной космической станции уже 31 мая.

Напомним, запуск состоялся со второй попытки: в минувшую среду его отменили за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий.