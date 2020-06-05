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Определили первых трех туристов, которые полетят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Сафредини, передает УНИАН со ссылкой на CNBC.

При этом их имена объявят через месяц. Еще в марте Axiom Space заказала в компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.

Теперь компания ведет переговоры с потенциальными туристами для следующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.

Напомним, Американская компания SpaceX, которую основал Илон Маск, в сотрудничестве с NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, 30 мая он доставил двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

31 мая астронавты NASA Дуглас Херли и Боб Бенкен успешно присоединились к экипажу Международной космической станции.
ForUm

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