В поселке Панютино Харьковской области задержали мужчину при попытке продажи двух ручных гранат. Он пытался выручить с продажи 1700 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, 8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат «РГД-5» за тысячу гривен и ручной гранаты "Ф-1" за 700 гривен. Их изъяли и направили на экспертное исследование.

«По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения.