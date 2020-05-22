Министерство образования и науки Украины 18 мая ликвидировало комиссию по основам христианской этики, утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им гриф.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил профессор Острожской академии Василий Жуковский на своей странице в Facebook, разместив фото документа.

«Рассматриваем это решение как недоразумение, недружественный акт, своеобразный демонтаж лучших традиций украинского народа, неуважение к духовно-нравственным ценностям, непониманием природы человеческой личности, радикальным обеднением учебно воспитательного процесса, ограничением предоставленных конституционных прав исповедовать и выражать свои ценности и убеждения», – заявил профессор Василий Жуковский.

По его словам, решение Министерства образования и науки Украины является «своеобразной диверсией против извечных духовно-нравственных ценностей, на которых строится жизнь украинского народа».

Профессор призвал «христиан и других людей доброй воли» объединяться и действовать ради защиты своих ценностей, без которых мы ничто».