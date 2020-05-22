Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в Финляндии. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил важность безусловного обеспечения безопасности украинцев при выезде на работу в Финляндию.

«Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией договорились о легальных контрактах на более трех месяцев, оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина», - отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия Украины и Финляндии. В этом контексте он подтвердил заинтересованность нашего государства в учреждении диалога в сфере менеджмента лесного хозяйства.

«Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию», - сказал глава Украинского государства.

Собеседники также отметили конструктивное взаимодействие в вопросе обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина.

Зеленский выразил благодарность за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, осуществленную через Финляндский комитет Красного Креста.

Президент Украины обратился с просьбой о дальнейшей поддержке нашего государства в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Как сообщал ForUm, 23 апреля спецрейсом в Финляндию вылетели 200 украинских трудовых мигрантов. Как сообщали СМИ, это первый чартер, который финны организовали по просьбе фермеров.

Именно после заявлений из Финляндии, что страна может отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева, начался скандал вокруг украинских работников.

Авиакомпания МАУ 29 апреля отменила рейс PS1118 Киев – Лондон из-за запрета Государственной Авиационной Службы Украины. Рейс был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочные контракты с работодателем за границей. Рейс был организован по заказу работодателя.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть из соображений безопасности своих граждан не будет способствовать организации массовых чартеров для трудовых мигрантов до улучшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.