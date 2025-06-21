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Трамп-миротворець: Пакистан рекомендує президента США на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року

Трамп-миротворець: Пакистан рекомендує президента США на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року

Уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року.

Як йдеться в акаунті уряду Пакистану у соцмережі Х, Трампа пропонують номінувати "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи".

Сам Трамп у мережі Truth Social написав, що Демократична Республіка Конго и Республіка Руанда у понеділок підпишуть мирну угоду за участи США. "Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, я не отримаю Нобелівську премію миру за припинення війни між Індією та Пакистаном, я не отримаю Нобелівську премію миру за припинення війни між Сербією та Косово, я не отримаю Нобелівську премію миру за збереження миру між Єгиптом та Ефіопією… Ні, я не отримаю Нобелівську премію миру, що б я не робив, включаючи Росію/Україну та Ізраїль/Іран, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПакистанНобелівська премія мируДональд Трамп
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