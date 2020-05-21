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Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон считает неизбежной вторую волну эпидемии коронавируса в Европе. Об этом она заявила изданию The Guardian, сообщает «Европейская правда».

«Вопрос в том, когда она будет и насколько большой, вот в чем вопрос, на мой взгляд», - сказала Аммон.

Она напомнила, что нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя правительства многих стран уже ослабили ограничения.

«Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения - а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым ... Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале.

Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистичными. Что сейчас не время полностью расслабляться «, - подчеркнула Аммон.

Вместе с тем она убеждена, что вторая волна не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанцию.

По состоянию на среду в ЕС, Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии от коронавируса умерли 158 134 человека.

Великобритания имеет самый высокий уровень смертности в Европе - 35 341, за ней следуют Италия (32169) и Франция (28 022).

 
ForUm

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