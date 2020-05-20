Быть смиренным христианином — это не значит плыть по течению, не значит быть пассивным перед злом, а смиренно бороться за правду.

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Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Священное Писание не призывает нас плыть по течению, но Господь говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:13), и по толкованию святых отцов «нищие духом» — это смиренные люди. Очень часто смирение понимают совсем не так, как должно. Философ Фридрих Ницше очень резко критиковал христианство за его учение о смирении. Он говорил, что христианство якобы воспитывает рабский дух, тогда как люди призваны к свободе. Но на самом деле еще апостол Павел говорил христианам: «К свободе вы призваны, братия» (Гал. 5:13)», - рассказал он.

Владыка объяснил, как понимается свобода в христианстве.

«Никто никогда не учил, что христианство — это какая-то рабская религия. Но как понимается свобода в христианстве? Свобода — это прежде всего внутренняя свобода: от греха, от зависимостей, от страстей. Ведь очень часто люди, которые живут, как им кажется, на свободе, на самом деле бывают рабами разнообразных страстей. Христианство помогает человеку освободиться от этих страстей, от этих зависимостей, от того, чтобы все свое благополучие строить на земных благах и земных приобретениях», - сказал митрополит Иларион.

Архиерей объяснил, как проявляется смирение.

«Если говорить о смирении, то оно заключается не в том, чтобы низко опускать голову, произносить какие-то особые слова, говорить тихим и вкрадчивым голосом. Некоторые думают, что именно в этом смирение, однако на самом деле оно заключается в том, чтобы человек осознавал дистанцию между собою и Богом, видел разницу между собою таким, каков он есть, и собою таким, каким его хотел бы видеть Бог. Если у человека есть это осознание, если он живет в постоянном чувстве присутствия Божия, то смирение естественным образом будет прилагаться к его внутреннему миру, к его внутреннему состоянию.

Смирение — это вовсе не значит плыть по течению, не значит быть пассивным перед злом, перед неправдой. Наоборот, Господь говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6), а борьба за правду в этом мире неизбежно сопряжена с тем, что приходится плыть против течения. Но христианин может научиться делать все со смирением, и даже тогда, когда он борется за правду, отстаивает свою точку зрения, он может сохранять внутренний мир и внутреннее смирение», - подытожил иерарх РПЦ.