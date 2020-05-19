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В Сумах суд восстановил в должности заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева, люстрированного в 2014 году, и постановил взыскать в его пользу почти 1,2 млн грн компенсации за вынужденный прогул. Как сообщили в Сумском окружном административном суде, сегодня, 19 мая, суд рассмотрел дело по иску Андреева к Офису генерального прокурора и прокуратуры Сумской области о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, передает УНИАН.

«По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и признал противоправным и отменил приказ генерального прокурора Украины от 23 октября 2014 года об увольнении Андреева с должности заместителя прокурора Сумской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд восстановил Андреева в должности заместителя прокурора Сумской области и взыскал в его пользу с прокуратуры средний заработок за время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года в общей сумме 1 млн 156,5 тыс. грн. Решение суда в части восстановления Андреева в должности заместителя прокурора Сумской области и взыскания месячного заработка в сумме почти 17,5 тысячи грн подлежит немедленному исполнению.

Кроме того, решением суда Офис генерального прокурора обязан безотлагательно отозвать из Министерства юстиции Украины сведения о применении к Андрееву запрета (лишение права занимать определенные высокие должности на государственной службе сроком на 10 лет. – Ред.), предусмотренного ч.3 ст.1 Закона Украины «Об очищении власти» (люстрации), для исключения таких сведений из Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения указанного закона.
 
ForUm

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