26 тур вторая Бундеслига Германии.

9 марта был проведен на данный момент последний матч в рамках Второй Бундеслиги. После этого команды ушли на вынужденный карантин в связи с пандемией коронавируса. Разрешение на продолжение чемпионата было выдано правительством Германии в начале мая. Клубам было разрешено проводить без зрителей с соблюдением определенных санитарных правил. 26 тур будет возобновлен 16 мая. На текущий момент после 25 туров турнирная таблица выглядит так:

# КОМАНДА И В П Н Г О 1. Арминия 25 14 2 9 50:24 51 2. Штутгарт 25 13 6 6 41:28 45 3. Гамбург 25 12 5 8 48:28 44 4. Хайденхайм 25 11 6 8 34:26 41 5. Гройтер Фюрт 25 10 9 6 37:33 36 6. Дармштадт 25 8 5 12 31:31 36 7. Киль 25 9 9 7 38:38 34 8. Ауэ 25 9 9 7 34:34 34 9. Ганновер-96 25 8 9 8 34:37 32 10. Регенсбург 25 9 11 5 36:42 32 11. Санкт-Паули 25 7 9 9 33:32 30 12. Оснабрюк 25 7 10 8 32:35 29 13. Зандхаузен 25 6 8 11 30:33 29 14. Нюрнберг 25 7 10 8 34:45 29 15. Бохум 25 6 9 10 40:45 28 16. Веен 25 6 12 7 31:43 25 17. Карлсруэ 25 5 11 9 33:46 24 18. Динамо Дрезден 25 6 13 6 25:41 24

Непонятно в каком состоянии подойдут клубы Второй Бундеслиги к рестарту чемпионата. Простой состава и отъезд легионеров сильно сказался на физическом состоянии футболистов. Влияет также и эмоциональный фон - некоторые из них шокированы многочисленными смертями, у некоторых работников клуба умерли родственники и знакомые. Поэтому вполне вероятно мы увидим много борьбы и массу неожиданных результатов.

Возобновление сезона было поставлено под сомнением в связи с положительными результатами на коронавирус у двух футболистов "Динамо" из Дрездена. Федерация футбола Германии приняла волевое решение все же не останавливать сезон. Встреча "Ганновера" и "Динамо" будет перенесен.

Таким образом сезон во Второй Бундеслиге возобновится 16-17 мая 2020 года. Четыре матча будет проведено в субботу и столько же на следующий день в воскресенье.

Первой игрой сезона после перерыва станет противостояние "Ян Регенсбурга" и "Хольштайна" из Киля. Обе команды являются крепкими середняками чемпионата. Обе команды любят атаковать и часто пропускают. Так как это первый матч после паузы, то возможно игроки будут находится на эмоциональном подъеме и подарят нам зрелище. Здесь вероятна результативная ничья.

Рвущийся в стыки "Хайденхайм" будет гостить у "Бохума" , который прочно обосновался на дне таблицы. Обоим коллективам очки нужны как воздух, поэтому здесь ожидается бескомпромиссная борьба. "Бохум" не очень удачно играет домашние встречи из чего следует ожидать минимальной победы "Хайденхайма".

"Эргебирге Ауэ" примет на своем поле "Зандхаузен". Здесь нам предстоит увидеть унылую тактику от обороны от обоих клубов. В последних турах "Зандхаузен" пропускал много мячей и главный тренер Кошинат должен был провести беседу со своими футболистами. Вполне возможно, что забитых мячей здесь мы не увидем вовсе.

Интересное противостояние нас ожидает в Карлсруэ, где одноименный клуб примет "Дармштадт". У "Карлсруэ" большие проблемы с реализацией - команда забивает меньше мяча. Логично, что она находится в зоне вылета. "Дармштадт" же напротив одержал 4 победы подряд. Но здесь вероятно их серия прервется - "Карсруэ" должен набирать свои три очка. Потрясающую форму набрал Марвин Ванишек, который стал настоящим лидером команды.

Лидер Второй Бундеслиги "Арминия" из Билефильда примет на своем поле "Оснабрюк". Здесь нас вполне ожидает разгром. Фабиан Клос точно обязан пополнять свой бомбардирский лицевой счет. "Арминия" рвется в элитный эшелон и должна брать свое с андердогом.

Бывшие участники главной Бундеслиги "Санкт-Паули" и "Нюрнберг" в нынешних реалиях далеки от своего возвращения в элиту футбольной Германии. В сезоне 2019-2020 оба клуба ближе к понижению в классе. В очном противостоянии клубов нас ждет вязкая игра от обороны. Здесь скорее всего ничья.

Центральным в 26 туре Второй Бундеслиги станет поединок между "Гройтером" и "Гамбургом". Оба клуба рвутся в высший дивизион, при этом победа "Гамбурга" может отцепить от борьбы за повышения соперника. Злой "Гройтер", потерявший много очков в предыдущих турах, должен оказать достойное сопротивление. Вполне возможно, что самый богатый клуб Второй Бундеслиги потерпит здесь поражение. Против "динозавров" здесь будет статистика - последний раз они проигрывали "Гройтеру" в далеком 1964 году. Пора хозяевам уже и побеждать.

Параллельно "Веен" будет играть на своем поле с "Штутгартом". "Штутгарт" борется с "Арминией" за первое место в таблице и постарается не отстать от конкурента. У команды есть кому забивать, лазарет почти опустел. "Штутгарт" должен побеждать, но и Шаффлер обязан забивать за хозяев.

Источник: check-live.net