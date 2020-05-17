Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных к наркобизнесу лиц для привлечения к ответственности.