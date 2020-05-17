также в разделеПроисшествия
На Киевщине в результате ДТП погибли три человека 12
От коронавируса умер врач-реаниматолог в Одессе 18
Боевики обстреляли позиции ООС возле Авдеевки 13
Под обстрел на Донбассе попали наблюдатели ОБСЕ 15
Вблизи Авдеевки боевики ранили одного украинского военного 12
Коронавирус в Украине: число новых случаев за сутки пошло на спад 101
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Новгородского 16
От СOVID-19 умер сотрудник Суспильного в Ровно 15
На Донбассе девять обстрелов и двое раненых за сутки 47
В Донецкой области на мине подорвалась женщина 16
Из-за выжигания травы более 10 авто попали в ДТП на Киевщине 14
За границей от коронавируса умерли 8 украинцев 21
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов и понесли потери 38
На Закарпатье рухнула стена недействующего кинотеатра: погиб человек 16
На Закарпатье со стрельбой и погоней задержали авто контрабандистов 19
На Донбассе во время занятий погибли двое военных 40
В Кривом Роге из 15 «самовольно выписанных» пациентов с COVID-19 двое умерли 21
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 20
Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных к наркобизнесу лиц для привлечения к ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
50
Теги