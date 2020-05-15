Ко Дню памяти жертв политических репрессий Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

Он будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных лиц в 1917-1991 годах. В Консультационном центре, в частности, помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию.

«Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства... Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков. Цель новосозданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране», - говорит директор Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.

Обращение в Консультационный центр является бесплатным.

«Мы стремимся развенчать миф, что архивы - это сложные бюрократические институты, сложные в работе. Задача нашего Центра – сделать архивные документы доступными и интересными как для рядовых граждан, так и для историков, журналистов и всех, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарном режимах», - отмечается на сайте архива.

В будущем в Архиве национальной памяти должно быть сосредоточено ориентировочно 4 млн дел из архивов Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, органов прокуратуры, судов и тому подобное. Это будет самый архив на территории Украины и среди аналогичных архивов стран Центральной и Восточной Европы. Сейчас заработал сайт Архива национальной памяти - http://hdauinp.org.ua.

После падения коммунистического режима Польша, Чехия, Болгария, страны Балтии и другие страны Центрально-Восточной Европы сделали доступными секретные документы карательных органов и тайной полиции и передали их гражданским ведомствам - аналогам Института национальной памяти и Архива национальной памяти.

В июне 2019 правительство передало Отраслевому государственному архиву УИНП часть здания на ул. Пуховской, 7 в Киеве, площадью 11 тыс. кв. м. За полгода Архив получил положительный экспертный отчет на уже разработанную проектную документацию, что позволяет начать строительство сооружения. Однако пока, из-за принятия Верховной Радой изменений в госбюджет на 2020 год, у Архива изъяли все средства на реконструкцию помещений в сумме 57,6 млн грн, поэтому на время реконструкция здания Архива национальной памяти поставлена ​​на паузу.