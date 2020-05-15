Для того, чтобы интерьер комнаты был полным и гармоничным, необходимо учитывать все детали и, конечно же, не забывать о правильном освещении. Адекватное освещение создает хорошее настроение и необходимую атмосферу в комнате. Свет является одним из основных компонентов и помогает решать функциональные и пространственные задачи. Как правило, потолочные люстры (Киев имеет огромные возможности по выбору) занимают центральное место.

Люстра похожа на солнце в небе и ярко освещает центр помещения, равномерно рассеивая свет по углам комнаты. Она часто является основным источником освещения в современных квартирах. Поэтому при выборе люстры необходимо учитывать не только то, как она вписывается в интерьер, но и нельзя забывать о технических параметрах. Создатели осветительных приборов (Eglo (Австрия), Searchlight (Англия), Italux (Польша), Nowodvorski (Польша), Markslojd (Швеция)) предлагают множество разнообразных люстр, все они отличаются по стилю, назначению и дизайну. Поэтому, если вы планируете купить люстру, Киев и его жители могут столкнуться с некоторыми трудностями в вопросе выбора.

Типы люстр, доступных на рынке

По методу крепления люстры делятся на подвесные и потолочные. Их особенности:

Подвесные модели представляют собой громоздкую конструкцию. Из-за этого вся люстра расположена на расстоянии от потолка, поэтому она занимает много места в комнате. Люстра, висящая на крючке, прочно встроена в бетонную плиту. Такие люстры подходят для интерьеров с высокими потолками и предназначены для создания яркого освещения в просторных помещениях.

Некоторые потолочные люстры выглядят миниатюрными, потому что они крепятся непосредственно к подвесному потолку. Обычно это компактная люстра с одним или несколькими источниками света, которые могут быть направлены в любую сторону: вверх, вниз и вбок. Они создают удобное освещение и лучше всего подходят для небольших комнат.

В настоящее время доступны люстры из стекла или пластика различной геометрической формы от шарика до параллелепипеда. Потолочные люстры идеально подходят для прихожей, детской комнаты или ванной комнаты, потому что свет равномерно распределен по всей комнате, лампочка закрыта и прямого доступа влаги к ней нет. Это также является их недостатком, поскольку для замены лампочки необходимо снять крышку, которая расположена на самом потолке.

Что нужно учитывать, если планируете купить люстру (Киев)?

Перед выбором люстры необходимо учесть несколько моментов:

В зависимости от размера комнаты рассчитайте необходимую мощность.

Учтите, как будет организовано освещение, будет ли использовано зонирование и дополнительные источники света

Выберите дизайн люстры и ее вес в зависимости от конструкции потолка.

Секрет хорошего освещения заключается в правильной оценке площади комнаты. В потолочной люстре обычно есть несколько лампочек, общая мощность которых должна соответствовать освещенной площади. Поэтому при выборе люстры вы должны сначала рассчитать, сколько в ней должно быть источников света.

Направленность светового потока также имеет большое значение. Если лампы направлены на потолок, свет в комнате будет отражаться и максимально рассеиваться. Подходит для больших комнат. Если свет направлен на пол, дисперсия будет наименьшей, а луч света будет направлен вниз, что больше подходит для спален и офисов.

Что отличает люстры в определенных стилях?

Потолочные люстры производятся в разных стилях: восточный, скандинавский, арт-деко и хай-тек, с цветочными элементами.

Основными и наиболее популярными являются:

Классические потолочные люстры (Киев часто выбирает именно такие модели) представлены во всем их разнообразии. Благодаря традиционному дизайну они всегда популярны. Обладая плавным контуром и элегантным внешним видом, они придадут элегантность гостиной или спальне. Стекло, ткань и металл используются в качестве материала для абажура. Хрустальные люстры - это отдельный тип в категории классики. Они более изящны и церемониальны, имеют уникальный блеск благодаря кристаллам. Это делает люстру еще более роскошной, всевозможные комбинации кристаллов различных форм и размеров делают каждую хрустальную люстру уникальной. Чаще всего они большие и имеют большой вес. Такие источники света лучше подходят для большой и просторной комнаты. Люстры в стиле модерн или современном стиле. Для их изготовления используются такие материалы, как хромированная сталь, стекло, пластик и дерево. Свет от них должен быть мягким, слегка приглушенным. В современных интерьерах люстры в стиле модерн больше подходят, имеют презентабельный и стильный вид.

Независимо от того, к какому стилю относится потолочная люстра, ее плафоны могут иметь разные формы, от шаров, колокольчиков, цилиндров, полусфер до кубов и призм. А иногда плафон и вовсе отсутствует. Материал может быть прозрачным, матовым, белым, цветным и с оригинальным орнаментом. Все это разнообразие моделей вы найдете в интернет-магазине Svetilnikof.com.ua. Вам с легкостью удастся купить люстру в Киеве или любом другом городе, поскольку доставка осуществляется по всей Украине.