Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

12 мая около 19:30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что имеет с собой гранату и собирается взорвать ее. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.

На месте происшествия работали сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители приняли все меры, чтобы не допустить взрыва. Переговоры с мужчиной в ресторане проводил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

В ходе спецоперации, около 22:40, полицейские задержали злоумышленника, 27-летнего львовянина, в порядке ст.208 УПК Украины. Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Проводится досудебное расследование.