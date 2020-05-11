Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличились на 66 человек. Из них, в частности - 6 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось. - Еще у 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - написал Кличко.

Так, среди заболевших: 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и две девочки - 1 и 3 лет. И 29 мужчин от 28 до 84 лет и трое мальчиков - 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

«Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, мифы. Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И если динамика заболевания так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!» - призвал Кличко.