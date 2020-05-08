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Поисковые работы по захоронению останков погибших воинов – дань памяти и отдание чести героям Второй мировой войны.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Украинской Православной Церкви, об этом заявил протоиерей Николай Могильный, который ведет поисковую работу и занимается перезахоронением погибших в годы Второй мировой войны.

«Участие в поисковых работах, кроме отдания чести погибшим, помогает помнить о смерти. Помните, как святые отцы говорят: «Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь» (Сир. 7:39). Это, действительно, отрезвляет и помогает. Каждый боец — это судьба человека, это такой же человек, как мы, который хотел любить, хотел быть счастливым, хотел что-то созидать в жизни и так далее. Поэтому для меня это всегда соприкосновение с вечностью, с Богом, это трагедия, о которой мы должны помнить», - поделился протоиерей Николай Могильный.

Он рассказал, что многие украинцы, часто того не подозревая, топчутся по останкам солдат.

«Пляж, вырыта ямка для шашлыка, люди отдыхают. А в 60 см от очага - ячейка с останками погибшего солдата. Здесь проходило несколько боев в 1941 году, войска отступали и прикрывали наших солдат. И вот у одного солдата - осколочное ранение в сердце, ему пробило лопатку, и он в экипировке, с оружием покоится в этой ячейке. А всего в 60 см сегодня люди веселятся - пьют вино, едят шашлык и развлекаются. Жизнь и смерть. Как они близки в жизни человека», - рассказал священник.

Он напомнил о том, насколько важно помнить подвиг героев войны.

«Есть такое выражение: война не окончена, пока не будет погребен последний погибший солдат. <…> Этим людям мы многим обязаны. По людям, которые сражались за наше с вами будущее, мы топчемся ногами. Если мы не будем этого помнить, то у нас нет будущего», – предостерег протоиерей Николай Могильный.
ForUm

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