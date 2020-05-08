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Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене запрета георгиевской ленты. Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады 8 мая.

Его текст пока недоступен.

Георгиевская лента была запрещена в 2017 году. За ее использование грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов.

Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

День памяти и примирения начали отмечать в Украине с 2015 года во исполнение указа президента. День победы во Второй мировой войне отмечается 9 мая.
ForUm

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