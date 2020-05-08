также в разделеСтолица
Вчера в Киеве выпало рекордное количество осадков 10
Кличко сказал, когда откроют ТРЦ Киева 10
В Киевском СИЗО открыли платные камеры 11
Кличко рассказал, какие послабления карантина вводятся с 12 мая 155
В Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека 24
Власти не намерены открывать метро до 22 мая 19
Дело Поворозника: Кличко хочет либо доказательств, либо извинений 210
В Киеве уже открыли 10 продрынков 188
В Киеве резко снизилось число заболевших COVID-19 127
В Киеве ночью может выпасть месячная норма осадков 38
Кличко: Общественный транспорт пока продолжит работать в ограниченном режиме 19
За сутки в Киево-Печерской лавре COVID-19 заболели еще 17 человек 38
В столице число больных COVID-19 возросло до 1651 человека 17
Протестующие против карантина перекрыли движение в центре Киева 126
И.о. прокурора Киева стал Говда, которого обвиняют в преследовании майдановцев 17
Массовых мероприятий в столице 8 и 9 мая не будет 34
В Киеве проверили 37 рынков, открывают пока 3 29
В Киеве за сутки – 48 заболевших COVID-19 33

С 12 мая в Киеве начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение, - пояснил зампредседателя КГГА. - Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний».

Он напомнил, что тестирование сетей утверждены на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Это значительно снижает аварийность и в отопительный период.

Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться.

«Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» и его сотрудники максимально качественно и оперативно выполнять эти работы», - сказал замглавы КГГА.

Ранее Пантелеев сообщил, что городская власть обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением изменить формат гидравлических испытаний тепловых сетей. Так, соответствующие изменения необходимо вносить в профильное законодательство, чтобы уменьшить сроки, когда в доме отсутствует услуга горячего водоснабжения при проведении тестирований трубопроводов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15