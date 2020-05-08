также в разделеОбщество
Ляшко: Массовое тестирование на COVID-19 ничего не покажет 5
СБУ: Никаких иностранных биолабораторий в Украине нет 18
Украина отреагировала на баннер со Сталиным в Крыму 20
Ляшко: Кабмин пересмотрит план выхода из карантина 76
Турция направила Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом 17
Кулеба: Украина не запрещала выезд заробитчанам 25
Экс-чиновник во время ликвидации банка растратил 5 миллионов 16
Житомирщина усиливает карантин 59
Зеленский на границе с РФ почтил память погибших во Второй мировой войне 52
Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете 25
На Полесье продолжают тушить торфяники 13
Вчера эвакуационными рейсами в Украину вернулись около 800 человек 20
Сегодня отмечается День памяти и примирения 23
В Кабмине пояснили, куда делись деньги на доплаты медикам 56
7 мая. Картина дня 27
Криклий рассказал, как будут запускать пассажирские поезда 130
Резников: Только на зарплаты в ОРДЛО РФ тратит $1,3 миллиарда 486
Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина 329

Служба безопасности Украины подозревает начальника радиостанции одной из воинских частей, дислоцированных на территории Хмельницкой области, в хищении имущества оборонного назначения.

По данным ведомства, начальник нелегально демонтировал комплектующие элементы радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов для продажи. Похищенное имущество он хранил по месту жительства в областном центре. Своих клиентов фигурант подыскивал среди торговцев драгоценными металлами, в частности на местных радиорынках.

При этом, чтобы избежать ответственности за содеянное, в конце апреля военный самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых на территории региона, а также во Львовской области. После проведения неотложных следственно-оперативных и розыскных действий правоохранители задержали дезертира в Хмельницком.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На похищенные составные элементы радиостанции наложен арест. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
11
Теги