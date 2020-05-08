Служба безопасности Украины подозревает начальника радиостанции одной из воинских частей, дислоцированных на территории Хмельницкой области, в хищении имущества оборонного назначения.

По данным ведомства, начальник нелегально демонтировал комплектующие элементы радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов для продажи. Похищенное имущество он хранил по месту жительства в областном центре. Своих клиентов фигурант подыскивал среди торговцев драгоценными металлами, в частности на местных радиорынках.

При этом, чтобы избежать ответственности за содеянное, в конце апреля военный самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых на территории региона, а также во Львовской области. После проведения неотложных следственно-оперативных и розыскных действий правоохранители задержали дезертира в Хмельницком.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На похищенные составные элементы радиостанции наложен арест. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины.