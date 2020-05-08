Ранее представленный Кабмином план выхода из карантина будет пересмотрен. Об этом в комментарии LB.ua рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения».

В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - «либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают». Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.

Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер - в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.

«Мы возобновили плановые операции, но это не означает, что мы возобновили их на 100%. В первую очередь должны проводиться те операции, которые были запланированы ещё на март-начало апреля. Чтобы некоторые из них не пришлось перенести в ургентные, - говорит Ляшко. - Также мы перенесли стоматологическую помощь с четвертого этапа на первый. Мы понимаем, что может быть риск инфицирования, но есть предписанные европейской практикой санитарные нормы, и стоматологии, как медики, уверен, будут их придерживаться».

По словам Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

«Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости», - говорит Ляшко.

Отвечая на вопрос о том, что означает сегодняшнее почти рекордное количество умерших от коронавируса (21 человек), Виктор Ляшко сказал, что цифра настораживает, но она отражает не количество умерших в один день, а количество полученных сообщений об умерших, у которых выявлен коронавирус. «Часть из них, возможно, умерла в предыдущие дни, проходит день-два на исследование материала и на включение в статистику. Нужно смотреть показатели в динамике», - говорит главный санитарный врач.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов.