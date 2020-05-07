Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации «ДНР».

Как сообщает пресс-центр ведомства, оперативники спецслужбы установили, что основали бизнес трое бывших правоохранителей из Донецка. В 2014 году они переехали на контролируемую украинскими властями территорию, однако главный офис продолжал работать в Донецке. Злоумышленники получили разрешения «органов власти псевдореспублик» на предоставление охранных и противопожарных услуг «государственным предприятиям и учреждениям ДНР». Организаторы регулярно платили налоги в так называемый бюджет «ДНР», часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований.

На контролируемой украинскими властями территории бизнесмены предоставляли услуги по установке и обеспечению деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди клиентов коммерсантов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.

СБУ задокументировала, что через интеграцию систем безопасности информацию, в том числе технического характера, из стратегических предприятий передавали в главный офис в Донецке.

Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми органами государственной безопасности самопровозглашенной «ДНР».

В результате проведенных мероприятий на территории 4 регионов Украины противоправная деятельность охранных фирм заблокирована.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса, по их результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.