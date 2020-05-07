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В Киеве начали работать 10 продовольственных рынков, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности», - сказал мэр.

Так, в Киеве уже начали работать 10 рынков: «Демеевский» «Маяк», «Печерский», «Владимирский», «Базар на Лесной». А также - «Феофановский», рынки «Одесский», «Иллис», «Выгуровский» и «Бессарабский».

Другие рынки, по словам мэра Киева, будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.
ForUm

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