также в разделеМир
Mercedes-Benz, Nissan и Porsche обвиняют в подделке данных по выбросам в атмосферу 19
Бэнкси создал новое граффити с медсестрой-супергероем 40
В Польше из-за пандемии перенесли выборы президента 17
Трамп: Коронавирус – это хуже, чем атаки 11 сентября 31
Российским военным запретили иметь гаджеты на службе 20
В Китае заявили, что борьба с COVID-19 важнее выяснения причин его появления 19
Bloomberg: Лекарство от коронавируса может появиться уже осенью 20
РФ по числу случаев коронавируса приблизилась к Франции и Германии 14
Том Круз и Илон Маск планируют снять фильм в космосе 14
В мире от COVID-19 вылечились почти 1,2 миллиона человек 22
Нидерландские ученые выявили антитела, которые борются с COVID-19 30
ВОЗ прокомментировала заявления США о происхождении коронавируса 48
В Израиле заявили о создании действенной вакцины от коронавируса 755
Заявление президента Румынии вызвало дипломатический спор с Венгрией 175
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о России. В РФ назвали их «русофобскими» 28
В Иране провели деноминацию и изменили название валюты 41
Спецслужбы Британии: Хакеры РФ пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19 22
Власти США предупредили о вмешательстве РФ в выборы-2020 33

В РФ за последние сутки зарегистрировано 11 231 новый случай COVID-19, сообщает Интерфакс.  Суточный прирост составляет 6,8%.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160. По этому показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.), согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Впереди остаются США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).

Новые инфицированные появились в 84 регионах, больше всего в Москве - 6703. Это абсолютный антирекорд для столицы, в городе уже 92 676 случаев COVID-19.

«Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов», - сообщили в штабе.

За весь период от коронавируса погибли 1625 человек, в том число 88 за последние 24 часа.

Полностью поправились и выписаны 23 803 пациента, 2476 из них - за последние сутки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5425 грн.
28