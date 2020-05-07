Британский уличный художник Бэнкси опубликовал новое граффити - на нем ребенок играет медсестрой в образе супергероя, тогда как персонажи комиксов Человек-паук и Бэтмен отправились в мусорник.

Об этом пишет BBC.

Картину размером один квадратный метр разместили в фое возле отделения неотложной помощи в больнице Саутгемптона, английское графство Гемпшир. В подписи к картине художник написал «Game Changer», что можно перевести как «Переломный момент».

Художник оставил врачам послание: «Спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, картина поможет сделать это место ярче, хоть она и черно-белая».

Работа провисит в больнице до осени, после чего ее продадут с аукциона, выручка от продажи пойдет Национальной службе здравоохранения.