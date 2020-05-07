Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует южнокорейский отдел немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz на 63,4 миллиона долларов США за подделку данных о выбросах в дизельных автомобилях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

«Министерство (защиты окружающей среды – ред.) заявило в среду, что оштрафует Mercedes-Benz на 63,4 миллиона долларов США за подделку данных по выбросам в дизельных авто. Это станет первым штрафом для компании и наибольшим штрафом в автоиндустрии за подделку данных о выбросах в дизельных авто в Южной Корее», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, южнокорейский отдел немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz предоставил поддельные отчеты о выбросах у 12 дизельных моделей, включая C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, которые были проданы с 2012 по 2018 год.

Всего компания продала 37 154 автомобилей вышеуказанных моделей в Южной Корее.

Отмечается, что корейские отделы Nissan и Porsche также оштрафуют на сумму в 736 тысяч и 818 тысяч долларов соответственно за подделку данных о выбросах в моделях Qashqai и Macan S соответственно.

Nissan и Porsche также с 2012 до 2018 года продали 2 293 и 934 проблемные дизельные модели соответственно в Южной Корее.