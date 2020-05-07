6 мая в ряде городов Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, сообщает ZAXID.net.

24 мая 2018 на Стерненко в Одессе напали двое мужчин, когда он с девушкой возвращались домой. Между людьми завязалась схватка, и Стерненко смертельно ранил нападающего в живот.

«За это Сергея сейчас преследует украинская система – правоохранительная и правящая – из-за того, что они не могут допустить такого прецедента. И они фактически хотят отобрать у нас наше право на самозащиту. Мы собрались здесь, потому что до нас дошла информация о том, что со дня на день Сергею собираются объявить подозрение. Подозрение по 115 статье УК об умышленном убийстве», - рассказывает львовянка Мелания Подоляк.

«Конечно, мы пришли сюда сказать, что мы не будем мириться с этим, что мы будем бороться. И мы хотели бы напомнить власти и, в частности, обратиться к президенту. Он является гарантом Конституции, конституционных прав граждан. Пожалуйста, не делайте тех ошибок, которые в свое время сделал Янукович », - добавляет львовянин Александр Ябчанка.

Во время акции во Львове активисты включили на проекторе фотографию Стерненка с надписью «Руки прочь от Стерненка» и «Имею право на самозащиту». Фото высветили на здании прокуратуры.

Такие же акции в поддержку активиста провели и в других городах Украины, в частности в Киеве, Харькове, Херсоне, Луцке и Ивано-Франковске.

Сергей Стерненко – украинский активист, бывший глава одесского «Правого сектора». Известный благодаря организации и участию в протестных акциях, в частности бойкотах выступлений украинских артистов, которые ездят с выступлениями в России, и российских артистов, которые поддерживают вооруженную агрессию на востоке и оккупацию Крыма. Он выступал и против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Тогда ему предъявили подозрение в организации массовых беспорядков. В апреле 2018 начал работать над созданием в Одессе общественной организации «Неравнодушные». Сейчас живет в Киеве.

Также Стерненко подал в суд жалобу на бездействие НАБУ, поэтому Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать дело против генерального прокуроркы Украины Ирины Венедиктов о возможном недекларировании имущества.