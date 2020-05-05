Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию из восьми статей о политике России - «увлекательных историй, сообщенных с большим риском», как говорится в информации оргкомитета премии.

Статьи, рассказывающие о вероятном вмешательства России в дела Ливии, Сирии и Центральноафриканской Республики, а также об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены в номинации «Международный репортаж» с формулировкой «за разоблачение хищничества режима Владимира Путина», передает Радио Свобода.

Посольство России в Вашингтоне раскритиковало решение Пулитцеровского комитета, написав в Facebook 5 мая, что статьи с «русофобскими выдумками» вредят репутации газеты.

«Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя таким образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», - говорится в заявлении российских дипломатов.

Церемония, которая была запланирована на 20 апреля, перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции, чтобы предоставить членам жюри больше времени для оценки финалистов. Администратор правления премии Дана Кеннеди 4 мая объявила победителей из своей гостиной через прямой эфир на YouTube, а не на церемонии в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Пулитцеровскую премию за публицистику впервые присудили в 1917 году, она считается самой престижной наградой журналистской профессии в США.