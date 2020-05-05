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Депутаты парламента Ирана решили деноминировать собственную валюту и изменить ее название.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Mehr News Agency.

«В понедельник иранские депутаты приняли валютный законопроект, который позволяет убрать четыре нуля на собственной валюте», - говорится в сообщении.

Иранские деньги отныне будут называться томанами вместо риалов. Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана.

Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.

Отмечается, что деноминация и изменение названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.
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