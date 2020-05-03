Как сообщили в прокуратуре Черкасской области, проверки проводятся в рамках начатого уголовного производства.

Там также говорится, что полицейские создали в Черкассах мобильные группы для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и недопущения распространения коронавируса.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.

Позже городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко утверждал, что получил смс с угрозами от первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова. На что в ОПУ заявили, что Бондаренко стал жертвой пранка.