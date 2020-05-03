также в разделеОбщество
Буксир Яны Капу после ремонта вернулся в Одессу 12
Заместитель главы Житомирского облсовета заразился коронавирусом 9
Работники скорой помощи Тернополя протестовали из-за отсутствия доплат 37
Ляшко: Благодаря карантину мы избежали итальянского сценария 22
В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19 68
В ОП заявили, что метро откроют последним из всех видов транспорта 89
Назван витамин, который поможет в борьбе с COVID-19 73
Калиниченко: Благотворительная помощь медицинским учреждениям Закарпатья от Медведчука помогла снизить заболеваемость коронавирусом до минимума 13
Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих 18
«Вы заигрались»: Аваков пригрозил мэру Черкасс за ослабление карантина 53
Полиция завела дело из-за отмены карантина в Черкассах 41
В Запорожье открыли два рынка 22
Степанов: Отмена карантина в Черкассах может привести к катастрофе 83
Степанов: Смягчение карантина начнется с 11 мая 126
На Луганщине ВСУ уничтожили авто боевиков с боеприпасами 72
Венедиктова объяснила, почему не задекларировала квартиру, в которой живет 217
Кабмин начал переговоры со странами ЕС об отправке заробитчан 115
30 апреля. Картина дня 27

Из-за ослабления карантина в Черкассах Нацполиция начала следственные санитарные проверки в городе для выявления возможных нарушений.

Как сообщили в прокуратуре Черкасской области, проверки проводятся в рамках начатого уголовного производства.

Там также говорится, что полицейские создали в Черкассах мобильные группы для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и недопущения распространения коронавируса.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.

Позже городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко утверждал, что получил смс с угрозами от первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова. На что в ОПУ заявили, что Бондаренко стал жертвой пранка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги