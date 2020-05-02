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Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко утверждает, что получил смс с угрозами от первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова.

Фото этих смс он опубликовал в Facebook.

В то же время в Офисе президента заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс.

«Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы», — говорится в сообщении ОП.

Там отметили, что этот факт и обвинения со стороны Бондаренко не повлияют на ход событий.

«Именно действия городского главы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что согласно Конституции Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями» , — добавили в ОП.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.
ForUm

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