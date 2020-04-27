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В Ривном неизвестные повредили памятник погибшим советским танкистам, написав на нем «слава ДНР».

По данным полиции, сообщение о вандализме на улице Островского поступило около 08:00.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные лица нанесли на стелу красной краской две надписи. Работники коммунальной службы краску смыли.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению и обращаются к гражданам: если вы владеете какой-либо информацию - сообщайте в полицию по спецлинии 102.
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