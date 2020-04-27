В Ривном неизвестные повредили памятник погибшим советским танкистам, написав на нем «слава ДНР».
По данным полиции, сообщение о вандализме на улице Островского поступило около 08:00.
Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные лица нанесли на стелу красной краской две надписи. Работники коммунальной службы краску смыли.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).
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